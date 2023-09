Zaia: "I Cpr non servono per fermare l'immigrazione"

(Agenzia Vista) Veneto, 25 settembre 2023 “I Cpr non servono a nulla per bloccare flussi migratori. Numeri alla mano in media solo 8% degli immigrati ottiene lo status rifugiato e circa un altro 30% ottiene altri livelli protezione. Rimangono centinaia di migliaia di persone che dovrebbero tornarsene a casa. Però attualmente in Italia i rimpatri annui non superano le 4000 unità. A questo si aggiunge che per legge la detenzione amministrativa dura fino ad un massimo di 18 mesi". Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia a margine degli "Stati Generali della Fibra Ottica" attualmente in corso nella sede di HFarm a Cà Tron (Tv). Fonte video: Regione Veneto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

