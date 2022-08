Zaia: "Se avrei mandato a casa il Governo? Non sono mica dei 5 stelle, loro lo hanno fatto cadere"

(Agenzia Vista) Ravenna, 02 agosto 2022 "SE fossi stato in Parlamento avrei mandato a casa il Governo? Non so, io mica sono dei 5 stelle. sono loro ad averlo fatto cadere. Noi avevamo proposto a Draghi un'alternativa, ma non è andata a buon fine e si è andato a dimettere. Così i 5 stelle hanno distrutto il Governo e il loro partito". Così Luca Zaia alla festa della Lega di Milano Marittima. Fb Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev