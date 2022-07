Athena, Scout, Cupani: a Venezia tre yacht extra lusso super tecnologici

VENEZIA - In questi giorni erano ormeggiati tre gioielli di tecnologia e di architettura lungo le rive San Biasio e Sette Martiri. “Athena” è tra le più grandi barche a vela al mondo, 90 metri di lunghezza, costruita nei Paesi Bassi, è l'ammiraglia di Royal Huisman.

Poco distante si ergeva maestoso “Scout” degli armatori James Berwind e di Kevin Clark, che hanno deciso di chiamare la barca con il nome di uno degli amati cani. Lo yacht è un 63 metri, realizzato nei Paesi Bassi e consegnato nel 2019, ha un ponte in teak, uno scafo in acciaio e una sovrastruttura in alluminio.

“Cupani” è invece una nave yacht, costruita nel 2006, batte bandiera della Giamaica, ha una lunghezza di circa 60 metri ed è stata progettata per ospitare comodamente fino a 16 ospiti in 8 suite ed è in grado di trasportare a bordo fino a 14 addetti dell'equipaggio per garantire alla clientela un'esperienza di yacht di lusso rilassata.