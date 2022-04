Rifiuti abbandonati: scoperto deposito a Vigodarzere

VIGODARZERE (PADOVA) - Deposito non autorizato di rifiuti, con scarti industriali e stampi in legno, scoperto a Vigodanzere, all'interno di un'azienda agricola. Si tratta di 200 quintali di materiale di vario genere, accatastati in violazione delle prescrizioni normative in materia ambientale e in parte riutilizzati per varie finalità come la combustione. A scoprire il deposito i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto...