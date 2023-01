Un viaggio da record per il trevigiano Marco De Gennaro, da Padova a Torino in monociclo Video

TREVISO - Oltre 700 chilometri in monoruota elettrico, da Padova a Torino, in due settimane di viaggio. È questo l’incredibile record conseguito nei giorni scorsi dal 34enne trevigiano Marco De Gennaro, in arte “RollingMonte”. Il suo “MonoTour”, seguito quotidianamente da migliaia di persone attraverso le sue pillole video giornaliere postate nei social, è dunque risultato un successo sotto ogni punto di vista, tanto che De Gennaro può definirsi il primo “wheeler” ad aver compiuto una traversata invernale di ben tre regioni italiane.