VENEZIA - Canali completamente asciutti, barche ormeggiate nel fango lungo le rive, gondole che arrancano con i turisti a bordo in pochi centimetri di acqua. Uno scenario desolante per Venezia a causa di una eccezionale bassa marea. Ecco come appaiono i corsi d'acqua del centro storico oggi, 18 febbraio, nell'ultimo fine settimana di Carnevale.

(Video di Luigi Costantini Fotoattualità)