VENEZIA - A poche ore dal primo red carpet, i fan di Venezia 79 sono già in prima fila sfidando caldo e afa. Ombrellini parasole, qualche bibita e un giornale per passare il tempo, l'obiettivo è non mollare il posto per vedere da vicino i beniamini del cuore. Qualche problema con il sistema di prenotazione delle proiezioni del film: «È stato difficile».

Due amiche polesane rivelano: «Siamo al Lido qui dall'alba»