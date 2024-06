Bibione. Parte il Vasco live 2024: la carica dei 30 mila per il Komandante Video

BIBIONE (VENEZIA) - La carica dei 30 mila per il Komandante. È partito da Bibione il Vasco live 2024, il tour che porterà il rock del Blasco per 7 giorni a San Siro e quindi con un poker a Bari. Le emozioni di un weekend spettacolare sono però partite dalla spiaggia veneziana che per la prima volta ha ospitato una due giorni con il Vasco nazionale. In realtà a Bibione il cantante era arrivato da ragazzo quando fece visita ai genitori che avevano acquistato un appartamento "per le loro uniche vacanze". Sulla strada del ritorno Vasco, in sella alla sua Honda 750 fu "investito" da un acquazzone che lo convinse a vendere la moto. Ora è tornato per il sound check di sabato quando allo stadio comunale di via Timavo sono entrati oltre 20 mila fan del Blasco. Ieri altri 30 mila sono riusciti a trovare un biglietto per la data zero del Vasco live

di Marco Corazza