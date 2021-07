Variante Delta, Zaia: «I contagi stanno crescendo e cresceranno ancora»

«È innegabile che stanno crescendo i contagi. Non serve scomodare Premi Nobel o esperti, perché è una storia ormai nota. Questo virus ci ha abituato a una sua evoluzione che è pressoché costante. Dieci giorni fa avevamo una giornata con 45 contagiati. In una settimana il numero dei contagiati quotidiani è cresciuto del 150 %. Abbiamo l’Inghilterra che arriva a 50 mila contagiati al giorno, la Francia supera i 20 mila. È inevitabile, sappiamo già che questa curva dei contagi crescerà e crescerà ancora. Ha però delle caratteristiche particolari. Dal punto di vista epidemiologico le classi di età più rappresentative del contagio sono i nati tra il 1999 e il 2004» lo ha detto il governatore della Regione Veneto Luca Zaia duranta la sua conferenza stampa, trasmessa in diretta su Facebook. Courtesy Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

APPROFONDIMENTI VACCINO Lazio, il gruppo squadra si vaccina. Decisione presa dall'asse... VACCINI Green pass, dal Lazio al Veneto boom di prenotazioni vaccino dopo le...