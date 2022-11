Fermato ubriaco e con la droga in tasca: ecco il video contro la Polizia

TREVISO - «Mi hanno appena arrestato perché sono di colore. Picchiato da 5 poliziotti, calci in faccia, pugni e insulti gratuiti». Inizia così il video di un 20enne di origini marocchine fermato venerdì notte dalle volanti in via Alzaia, all’altezza del ponte della Gobba. In quei 52 secondi che hanno fatto il giro del web, gli agenti vengono accusati di violenza e razzismo. E sbeffeggiati da un ragazzo che al momento del controllo era ubriaco, aveva con sé dell’hashish e che - come si vede chiaramente dal suo stesso video - non presenta nessun segno dei calci in faccia che dice di aver ricevuto.