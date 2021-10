Oggi, martedì 5 ottobre 2021, è tornata l'acqua alta a Venezia, più precisamente in Piazza San Marco. Le paratie del Mose non si sono alzate e l'area marciana per qualche ora ha subito la marea che si è infiltrata anche nell'area del cantiere attivato per costruire le barriere che dovrebbero salvare la Basilica di San Marco.

Video di Luigi Costantini (Foto Attualità)