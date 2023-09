A Trieste ormeggia un "gigante del mare": ecco la MSC Nicola Mastro

La nave container più grande del mondo

Questa mattina, sabato 2 settembre presso il Porto di Trieste , è giunta l'imponente nave "MSC Nicola Mastro", un Ultra Large Container Vessel (ULCV) battente bandiera liberiana. La Capitaneria di Porto ha reso noto che questa straordinaria imbarcazione misura circa 400 metri di lunghezza e può trasportare circa 24.000 container, collocandola tra le più grandi navi portacontainer al mondo. Questa giornata segna un momento storico per il Porto di Trieste, poiché. Attualmente, la nave è attraccata presso il Terminal contenitori e lunedì si terrà una cerimonia per il varo ufficiale del suo nome.Le dimensioni eccezionali di questa nave hanno attirato l'attenzione di numerosi cittadini e turisti lungo le Rive e il Porto Nuovo, suscitando grande curiosità. L'ingresso della portacontainer nel Porto di Trieste è stato gestito con grande perizia dalla Guardia Costiera che ha impiegato uomini e mezzi per garantire la massima sicurezza durante le complesse manovre di ormeggio. Queste operazioni sono state coordinate con la collaborazione dei Servizi Tecnico Nautici, tra cui i Piloti, i Rimorchiatori e gli Ormeggiatori.