Treviso, l'imprenditore ucraino e le magliette disegnate dai bambini fuggiti dalla guerra

TREVISO – Magliette che parlano di pace, disegnate dai bambini fuggiti dalla guerra in Ucraina e realizzate per sostenere l’accoglienza. C’è tutto questo nelle coloratissime t-shirt ideate dai quattro bambini ospitati da Sergii Chumakov, imprenditore ucraino di 46 anni specializzato in import export proprio da e per l'Ucraina, prima nei settori del grano, dell’alluminio e del legno e ora anche in quello del latte in polvere, pur con tutte le attuali difficoltà. Non appena esploso il conflitto, Chumakov non c'ha pensato due volte e ha subito aperto le porte della sua casa di Treviso a due famiglie ucraine scappate dalle bombe...