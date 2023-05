Treviso in rosa, la carica delle 10.000, arrivate da ben 15 Regioni

TREVISO - Treviso in Rosa ha raggiunto le 9.700 iscritte. Un grande traguardo per l'evento esclusivamente al femminile che oggi, 7 maggio 2023, per la nona edizione, torna a riempire la città di festa e voglia di stare insieme, di divertimento e solidarietà. Le partecipanti arriveranno da 15 regioni e 35 province. Ben 129 i gruppi iscritti. «La crescita rispetto ai numeri del 2022 è di circa il 20% - spiegano Enrico Caldato e Filippo Bellin, responsabili organizzativi dell'evento promosso dalle società sportive Asd Corritreviso e Trevisatletica con il patrocinio della LILT -. Saremmo bugiardi se dicessimo che non ce l'aspettavamo, perché conosciamo l'entusiasmo con cui le donne seguono Treviso in Rosa. Nel 2022 abbiamo dovuto rimettere in moto una macchina organizzativa complessa, che si era fermata per la pandemia. Quest'anno è stato tutto più facile».

Strade e viabilità

Al fine di garantire un ordinato svolgimento dell'evento e la sicurezza delle partecipanti, degli spettatori e degli utenti della strada, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità. E' stato istituito il divieto di sosta a partire dalle ore 7 e fino alle ore 11 del 7 maggio su viale D'Alviano, viale Frà Giocondo (solo il tratto principale), viale Burchiellati, via Manzoni, piazza dei Signori, piazza e via Indipendenza, via Canova nel tratto da via Riccati a via San Liberale e nell'area di fronte all'ex casa prefettizia (per allestimento ristoro), via San Liberale, via Manzoni, Borgo Mazzini. Dalle ore 8 di domani i varchi di accesso al centro storico (dalla circonvallazione esterna PUT verso area interno mura), saranno chiusi alla circolazione veicolare in particolare area ammassamento atlete e area partenza).

Inoltre, le limitazioni al traffico del centro storico, che di norma vengono attuate nelle giornate prefestive e festive, sono state anticipate alle ore 8, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità. La sosta sarà consigliata nelle seguenti aree: Cittadella delle Istituzioni (1280 stalli, 10 minuti a piedi dal centro storico), via Lanceri di Novara (300 stalli, 5 minuti), Park Pattinodromo, 380 stalli, 2 minuti), Lungo Mura Porta S. Tomaso (100 stalli, 2 minuti), Park Foro Boario (800 stalli, 8 minuti), Park Dal Negro (550 stalli 2 minuti), Cavalcavia stazione (60 stalli, 5 minuti), Metropark Stazione (400 stalli, 5 minuti) , Miani Park (400 stalli, 8 minuti), Condominio Appiani (100 stalli, 10 minuti).