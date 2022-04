Oltre trenta eventi in un mese in centro città: è tempo di "Maggio Trevigiano"

«Maggio sarà un mese di grande fermento per il nostro tessuto economico, culturale e sociale - sottolinea il sindaco Mario Conte - Siamo orgogliosi del fatto che tante associazioni e realtà del territorio abbiano scelto la nostra città per promuovere eccellenze, valori e “modi di fare” nell’artigianato. Di fatto avremo 30 giorni di eventi e iniziative, alcune delle quali di livello nazionale e internazionale, come l’arrivo della tappa del Giro d’Italia. Eventi di questo genere rappresentano inoltre un elemento di pregio e di promozione del territorio che i tanti turisti che stanno visitando la città in queste settimane potranno apprezzare e conoscere, cogliendo aspetti anche inediti di Treviso e della Marca».