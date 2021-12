Si attacca al tram e scende in corsa, il video è virale

Un video breve, una manciata di secondi, che il Comitato No Rotaie Voltabarozzo ha postato ieri - 22 dicembre - sulla propria pagina Facebook con un post tra il serio e il faceto: «Il trattore rimorchia il tram, il tram rimorchia i passeggeri: l'importante è "essere a rimorchio". Preoccupante».

Una pubblicazione che ha dato il via a una serie di commenti e a molteplici condivisioni, tanto che, poco dopo, un fermo immagine del video ha iniziato a circolare anche su WhatsApp accompagnato da commenti increduli o caustici. Qualcuno ha scritto «Credevo di vivere a Padova e nel terzo mondo», altri hanno espresso la facile battuta sui portoghesi mentre qualcun altro ha sentenziato «Ecco un modo per viaggiare in tram senza biglietto e senza Green pass». Qualcuno invece si è preoccupato della pericolosità della manovra che poteva costare serie conseguenze all'intrepido viaggiatore o agli automobilisti in transito.