TREVISO - Treviso, il traffico torna a scorrere dopo l'incidente sul Put. Nel primo pomeriggio di oggi, 8 novembre, un ciclista è stato investito da un'auto attorno alle 13 all'altezza del Ponte Lungo Sile Mattei, sul Put. Rimasto ferito con lesioni di media entità e in particolare con contusioni alla spalla, C.G. di 60 anni. Ferite più lievi invece per M.B. di 23 anni. Notevoli i disagi per il traffico congestionato soprattutto nella zona della stazione e del put in uno degli orari di punta.