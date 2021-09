Traffico di rifiuti, il blitz: 12 arresti, coinvolti imprenditori veneti

BELLUNO - Blitz dei carabinieri di Belluno, in collaborazione con quelli del locale Gruppo Forestale: hanno arrestato oggi, 20 settembre, dodici persone appartenenti ad un'associazione per delinquere dedita al traffico illecito di rifiuti, emissione di fatture per operazioni inesistenti e creazione di società «cartiere» per rimborsi Iva. I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura Distrettuale Antimafia di Venezia ed hanno interessato cittadini italiani, tra cui alcuni imprenditori veneti.