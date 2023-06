Prende la moglie a martellate, il vicino di casa: «Ho visto la ragazza sanguinante e l'ho fatta entrare nel mio garage»

PADOVA - La testimonianza di Claudio Capuzzo, il vicino di casa che ieri pomeriggio, 9 giugno, per primo ha soccorso la donna presa a martellate dal marito. «Ho visto la ragazza sanguinante che fuggiva in strada e l'ho fatta entrare nel mio garage - racconta al gazzettino.it - il marito era dall'altra parte della strada e gli ho urlato di non avvicinarsi. Lui è salito in bicicletta e si è allontanato».

(Video di Madeleine Palpella)