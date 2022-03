Da Kiev a San Donà per il loro ‘Alice in Wonderland’ col pensiero all'Ucraina e ai familiari nei territori di guerra

SAN DONA' - 29 artisti, tutti tra i 20 e i 38 anni, del Circus-Theatre Elysium di Kiev sono saliti ieri sera - 11 marzo - sul palco del teatro Astra di San Donà di Piave per portare in scena ‘Alice in Wonderland’. Un momento di spettacolo per strabiliare la gente con luci e acrobazie, tenendo alla larga almeno per due ore l’angoscia delle famiglie lontane, in territorio di guerra. La compagnia, infatti, si trovava in pieno tour quando il conflitto è scoppiato, e adesso continuano a lavorare in attesa di potersi finalmente ricongiungere con le rispettive famiglie, in arrivo nei prossimi giorni.