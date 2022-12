Stienta, recuperata una pilotina affondata nel Po

STIENTA (Rovigo) - Spettacolare operazione dei pompieri nel Po: è stata riportata a galla dai sommozzatori dei vigili del fuoco - oggi 6 dicembre - una pilotina affondata nei giorni scorsi nel fiume mentre era attraccata ad un pontile a Stienta.

I sommozzatori dei vigili del fuoco di Venezia supportati dal personale del distaccamento di Castelmassa intervenuti con la barca IAL (Imbarcazione Alluvionale Leggera), hanno imbragato alcuni palloni sollevatori la pilotina, che è stata riporatta in superficie man mano che veniva svuotata d’acqua. L’imbarcazione è stata tenuta sollevata con dei verricelli fino alla messa in sicurezza per l’intervento di chiusura della falla.

Le operazioni di recupero dei vigili del fuoco iniziate alle 10 sono terminate alle 14.