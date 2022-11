Il treno investe una persona alla stazione di Treviso: ferito

TREVISO - Il treno investe una persona, bloccata la linea ferroviaria Venezia - Pordenone-Trieste. Sulla linea Trieste - Venezia, dalle ore 20.50 infatti il traffico ferroviario è sospeso per l'investimento di una persona da parte di un treno nei pressi di Treviso. Non ci sono morti. È stato richiesto l'intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti. Inevitabili i disagi per gli utenti con i treni che subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni.