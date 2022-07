Movida violenta a Jesolo, lo sparatore gira armato in un negozio Guarda il video

JESOLO - Indagini a tappeto sulla sparatoria nel centro di Jesolo di martedì notte con un uomo ferito: l'episodio è avvenuto la notte scorsa in via Verdi e ha avuto come protagonisti due stranieri. Lo sparatore, che si è dileguato, sarebbe lo stesso ripreso nel video del circuito interno di un negozio in cui si vede girare con la pistola.