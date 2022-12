Spacciavano hashish nei campi di mais: sgominata banda di nordafricani

Nella mattinata di oggi una vasta operazione dei carabinieri, denominata “Maishish” (dalla crasi delle parole mais come luogo abituale di spaccio e hashish quale sostanza più venduta), ha portato all’arresto di sei uomini di nazionalità nordafricana dediti allo spaccio di hashish nella zona “bassa” di Cremona. Tra coloro che sono stati fermati anche un uomo che in questi giorni si trovata alle porte di Treviso per motivi di lavoro temporaneo e che, dopo essere stato individuato, è stato portato nel carcere di Santa Bona.