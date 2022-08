Sla. Il viaggio di Michele, dal Veneto a Santa Maria di Leuca

Arriva a Santa Maria di Leuca Michele Agostinetto: duemila chilometri e 5 paia di scarpe dopo, la sua incredibile impresa si concluderà con un tuffo nel mare cristallino della Puglia. Partito da Valdobbiadene il 1. maggio scorso Michele, 44 anni, ha percorso tutta l'Italia in circa cento tappe con una media di 20 km al giorno. Affetto da sclerosi multipla dal 2020 Michele aveva deciso - dopo una lunga riflessione - di intraprendere un'impresa che sembrava impossibile, ma che ha voluto pianificare in tutti i dettagli in nove mesi circa. Il percorso e' stato scelto unendo i due paesi natii di mamma e papa'.