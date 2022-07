Canali prosciugati a causa della siccità, l'esperto Francesco Quaglio: «Alcune specie rischiano di estinguersi»

PADOVA - Per la prima volta nella storia di Padova non c'è più acqua nei canali. Sui letti dei fiumi si può camminare. Tonnellate di pesci sono morti ma quali saranno le conseguenze a lungo termine? E si potrà mai tornare alla normalità? Secondo il professor Francesco Quaglio, docente di Patologia veterinaria all'Università di Padova, specializzato in fauna ittica, ci sono specie che rischiano di estinguersi (videoservizio di Silvia Moranduzzo)