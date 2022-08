Torna l'acqua nei canali padovani, allarme siccità quasi rientrato

PADOVA - L'acqua è tornata. I canali padovani che tanto avevano preoccupato nelle scorse settimane stanno tornando a riempirsi di acqua. Le piogge hanno permesso di tirare un sospiro di sollievo anche se la situazione continuerà a essere monitorata dalle istituzioni. E comunque le conseguenze della siccità si faranno sentire perché, come ha spiegato il professor Francesco Quaglio in un'intervista al Gazzettino, ci sono specie di pesci che non ricompariranno più e questo creerà dei cambiamenti negli equilibri di flora e fauna.

Si riduce, invece, l'allarme igienico sanitario scattato a causa della moria di pesci e dell'individuazione di scarichi abusivi. Un allarme che aveva portato il Comune di Padova a emettere un'ordinanza che vietava ai cittadini di avvicinarsi troppo ai canali (videoservizio di Silvia Moranduzzo)

APPROFONDIMENTI PADOVA La pioggia dà tregua alla siccità: i livelli...