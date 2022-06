Schianto fra due auto a Caselle. un morto e un ferito

Altra tragedia sulle strade del Veneto oggi, sabato 18 giugno, solo un'ora dopo il frontale sulla Treviso Mare: incidente mortale ad Asolo. Il bilancio è di una vittima e un ferito. Lo scontro è avvenuto oggi pomeriggio, 18 giugno, in via Piave, all'altezza della fabbrica Ital Lux. Due i mezzi entrati in collisione. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem con ambulanze, automedica ed elisoccorso e diverse squadre dei vigili del fuoco. Ma per una delle persone coinvolte non c'è stato scampo. Il ferito è stato elitrasportato a Treviso, con ferite di media gravità