PADOVA - Il pellegrinaggio a Sant'Antonio ha portato oggi, 13 giugno, migliaia di fedeli in città. Tra loro Padre Vittorio Boria, che è partito da Denver in Colorado e ha viaggiato per tutto lo stivale, partendo da Lampedusa e passando per Assisi. Tommaso Luzzi è invece partito da Roma alle 6 del mattino come fa ogni anno, per rendere grazie al Santo di averlo miracolato durante un'operazione.

di Marco Miazzo