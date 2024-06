Sant'Antonio da Padova, oggi 13 giugno la processione presso la Basilica

Il suo nome di battesimo è Fernando Martins.

Padova festeggia il suo patrono

Nasce a Lisbona da famiglia benestante nel 1195. A quindici anni entra nel monastero di San Vincenzo dei monaci di Sant’Agostino, a pochi chilometri da Lisbona. Ha ottimi maestri e diviene un fervente agostiniano. Nel 1220, Fernando ottiene il permesso di diventare francescano. Divenuto fra’ Antonio, abbraccia il carisma francescano quando ha già acquisito presso gli agostiniani un ricchissimo bagaglio culturale, soprattutto biblico e patristico, che a quei tempi non avrebbe potuto conseguire presso i francescani. All’Arcella, alle porte di Padova, dove i frati hanno aperto un ospizio, il 13 giugno 1231 Antonio muore. Il suo corpo viene sepolto nella chiesetta di Santa Maria Mater Domini, dove oggi sorge la famosa basilica.

Col ‘Transito di sant’Antonio’, ieri sera, Padova è entrata nel vivo delle celebrazioni del ‘suo’ Santo che cadono oggi 13 giugno. Prima la rievocazione storico-spirituale in costume poi il tradizionale concerto delle campane di tutta la città alle 21.30. Questa mattina, a partire dalle 5.30, la Basilica aprirà le sue porte per la processione delle migliaia di fedeli e pellegrini che come ogni anno vengono a visitare il Santo nel ‘suo’ giorno, sebbene dall’inizio della cosiddetta ‘Tredicina’ di fronte alle reliquie del Santo siano già sfilati in migliaia. In Basilica si terrà una messa ogni ora, alle 11 è prevista quella del vescovo di Padova Claudio Cipolla e alle 17 quella solenne presieduta da padre Roberto Brandinelli, ministro provinciale dei Frati minori conventuali, l’ordine di Antonio. A seguire la processione con la statua e le sacre reliquie del Santo per la città, a cui parteciperanno tutte le autorità civili e militari, moltissime associazioni, il vescovo e il delegato pontificio monsignore Diego Giovanni Ravelli, e dietro di loro altre migliaia di altri fedeli. Come ormai da anni, tutte le celebrazioni si possono seguire in diretta streaming su youtube e i vari canali social dei frati antoniani. L’unica incognita rimane il meteo, ma a Padova pregano per l’ennesimo miracolo.