Sanremo Giovani, Will infiamma il palco del New Age in attesa della finalissima Video

RONCADE (TREVISO) - Sul palco del New Age di Roncade Will ha cantato la sua “Le cose più importanti”, il nuovo singolo con il quale si prepara a disputare la finalissima di Sanremo Giovani, in diretta su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo il prossimo 16 dicembre. Il brano in uscita su etichetta Capitol Records Italy (Universal Music Italy) è già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e arriva in seguito al successo virale di oltre 100 milioni di stream conquistati con i brani “Estate” già certificato disco di platino, “Anno Luce”, Domani che fai?” “Capolavoro”, “Chi sono veramente” e “Più forte di me”. Will, al secolo William Busetti, a poco più di 20 anni si è fatto notare con la sola forza della musica e delle sue parole, conquistando il grande pubblico attraverso il suo incondizionato talento genuino e puro, un ragazzo semplice che è cresciuto ascoltando tantissima musica, influenzato dal british pop dai gusti della madre di origini inglesi, e dal cantautorato italiano, spinto dalla passione del padre.