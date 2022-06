(Agenzia Vista) Verona, 09 giugno 2022 "Hanno detto che eravamo come Romeo e Giulietta, ma garantisco che non faremo la stessa fine", le parole dilo scambio di battute tra Meloni e Salvini a Verona per sostenere il candidato sindaco alle elezioni amministrative Sboarina. / Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 10 Giugno, 08:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA