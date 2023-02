Salumificio in fiamme, aria irrespirabile in Valpolicella

VERONA - Sono devastanti i danni causati dall'incendio divampato ieri pomeriggio - 9 febbraio - ad Arbizzano di Negrar, alle porte di Verona, al Salumificio Coati. Il rogo ha distrutto il sito produttivo dell'azienda che occupa 170 lavoratori. Sul posto hanno operato per i rilievi anche i tecnici dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera. Nel 2021 il Salumificio Fratelli Coati (gestito da due sorelle ed un fratello), con sede legale a Marano di Valpolicella (Verona), ha superato i 120 milioni di fatturato, in netta crescita rispetto ai 100 milioni dell'anno precedente.

Intanto i rilievi dell'Arpa non hanno rilevato la presenza di sostanze tossiche oltre i limiti nell'aria all'interno del territorio del Comune di Verona. Tuttavia, a scopo precauzionale, i dirigenti scolastici hanno disposto che le finestre delle aule rimangano chiuse nelle scuole dei quartieri più a ridosso di Arbizzano e che gli alunni non effettuino attività all'aperto, se non dotti di mascherine Ffp2. L'attività di educazione motoria è consentita soltanto al chiuso.