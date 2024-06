Venezia. Chiusa la quinta edizione del Salone Nautico: oltre 300 barche, 30mila visitatori e ospiti d'eccezione Video

VENEZIA - Il Salone Nautico Venezia ha concluso la sua quinta edizione con una partecipazione straordinaria: oltre 30mila visitatori hanno solcato i suoi pontili presso l'Arsenale, animando cinque giorni di pura passione per la nautica e il mare. Oltre 300 barche, di cui 240 in acqua, si sono radunate lungo le banchine della Darsena Grande e i pontili dedicati, formando una lunga fila che potrebbe estendersi per 2800 metri. Oggi, tra gli ospiti presenti al Salone, c’era Federico Morisio, maestro del wave windsurf che domina l'arte di sfidare le onde con maestria e si avventura sulle creste dell'oceano eseguendo audaci acrobazie e sinuose serpentine. Il suo vissuto ha catturato l'attenzione e l'ammirazione degli spettatori.

Di Federica Repetto