Nell'edizione rinnovata del Salone Nautico di Venezia, la sostenibilità è al centro dell'attenzione, evidenziata dal corteo di imbarcazioni elettriche e a idrogeno che ha attraversato nel pomeriggio di oggi il Canal Grande. Le aziende come Veritas, Actv, Alilaguna e Laguna Trasporti di Pietro Tosi hanno partecipato a questa iniziativa, sottolineando l'impegno per un trasporto marittimo più ecologico. Il corteo è stato organizzato da Assonautica Venezia, sotto la presidenza di Marino Masiero. Tra le novità del corteo c’erano la "Overboat" guidata dal veneziano Luca Carli, una specie di moto d’acqua che con il Foil emerge dall’acqua non producendo la minima onda e, la elettrica Frasucher costruita in collaborazione con Porsche.

(video di Federica Repetto)