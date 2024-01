TRIESTE - Ryanair aprirà due nuove basi in Italia, una a Trieste e una a Reggio Calabria.

Lo ha confermato oggi l'amministratore delegato Eddie Wilson oggi, 25 gennaio 2024, in una conferenza stampa a Trieste, nella sede della Regione Friuli Venezia-Giulia, sottolineando che la scelta di Trieste come hub creerà 600 posti di lavoro. Dura la ripresa della polemica con l'aeroporto di Venezia, tagliato fuori dalle scelte operative di Ryanair: «Venezia alza le tasse e perde traffico, Trieste le abbassa e ne guadagna - osserva Wilson - Penso che il managment dell'aeroporto di Venezia non abbia idea di questo e che in Veneto abbiano una visione assolutamente di corto respiro. Bravo invece Fedriga cha ha avuto il coraggio di eliminare la tassa che grava sugli aeroporti perchè la regione si è presa la competenza in materia. Per Ronchi - ha aggiunto - il nostro obiettivo prossimo è arrivare a 750.000 passeggeri». Da parte sua, il governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, auspica che lo scalo di Trieste possa superare quota 1,3 milioni di passeggeri.