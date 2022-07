Rogo sul Carso: le immagini del devastante incendio dall'alto

Devastante rogo sta divampando nella zona del Carso fino a Trieste: i vigili del fuoco dei comandi di Gorizia, Udine e Trieste sono impegnati dalla tarda mattinata di oggi - 19 luglio - con tutte le squadre disponibili per un vasto incendio nella zona del Carso. Le fiamme stanno interessando anche l'area adiacente il casello autostradale del Lisert che è stato evacuato e l'autostrada chiusa.

Autovie Venete ha predisposto appunto la chiusura del tratto della A4 tra Redipuglia e Lisert in direzione Trieste. Uscita obbligatoria a Redipuglia e divieto di ingresso allo stesso casello in direzione Trieste. Si tratta di circa 30 chilometri di percorrenza tra A4 e raccordo. Interrotta anche la circolazione ferroviaria tra Monfalcone e Bivio d'Aurisina. Per fronteggiare l'incendio è stato richiesto anche l'intervento dei Canadair.