Rkomi infiamma la discoteca Playa di Castelfranco. E i fan si scaldano nell'attesa cantando le sue canzoni Video

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Pienone alla Playa per il concerto di Rkomi ieri, 31 ottobre. Il giudice di X Factor ed ex concorrente di Sanremo ha infiammato il palco della discoteca di Castefranco Veneto cantando le sue ultime hit e anche qualche brano meno recente del suo repertorio. Pubblico in delirio. Tra la folla persone di tutte le età e anche qualche giovanissimo accompagnato da mamma e papà. Una performance live davvero per tutti. E in attesa che iniziasse lo show noi abbiamo chiesto a voi di cantarci la vostra canzone preferita.