Calci e pugni tra due ragazzine accerchiate dal branco che incita: «Botte, botte» Video

BELLUNO - «Botte, botte, botte».

Inizia così il breve video che sta impazzando in questi giorni sulle chat dei giovanissimi. Le immagini riprendono un fatto accaduto nelle scorse settimane al parco città di Bologna, ben riconoscibile sullo sfondo. Si nota un gruppo di una ventina di giovanissimi. Tutto inizia con il diverbio di due ragazzine, che vengono istigate a picchiarsi dai coetanei che le accerchiano. Interviene una terza che scaraventa una delle contendenti. Da lì nasce la lite violenta con pugni e schiaffi, tirate di capelli e abiti, tanto che una delle giovani resta in reggiseno. Le immagini, molto dure, rimbalzano sulle chat da giorni in un video diventato virale. Nessuno muove un dito per fermare la violenza, anzi tutti con cori da stadio invitano a proseguire e riprendono con i loro telefonini.