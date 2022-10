Padova. Esercenti presi a bottigliate da ragazzini in piazza Duomo. Il video

PADOVA - Prima si sono affrontati tra ragazzini, con due che sono stati trovati sanguinanti dalle forze dell’ordine. Il tempo che le pattuglie di carabinieri e polizia se ne vadano, ed ecco che, di nuovo, sfocia la violenza in piazza Duomo. Un ragazzino ha pensato bene, infatti, di lanciare una bottiglia di vetro in mezzo a un gruppo di persone: uno, Alessandro Mazzone, gestore del locale “Sì”, riesce a scansarla, ma centra il piede di uno dei suoi camerieri che rimbrotta il ragazzo che l’ha colpito. Questo lo minaccia presentandogli il collo tagliente di una bottiglia, mentre il suo amico lancia contro il gruppo di dipendenti del locale - in piazza Duomo per un catering - un sampietrino.