PADOVA - Questa mattina, 12 settembre, gli studenti delle scuole padovane sono tornati in aula. C'era apprensione per lo sciopero degli autisti del sindacato Faisa Cisal ma fino alle 9 le corse sono state garantite. Disagi per il traffico sostenuto.

L'assessore alla Scuola Cristina Piva ha fatto un giro di ricognizione delle scuole (intervista di Alberto Rodighiero, immagini Nuove Tecniche - Alessandra Lazzarotto).