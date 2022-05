Ricordo di Falcone e Borsellino, il Memory day concluso oggi all'Altare della Patria

Al “Memorial Day” organizzato dagli agenti del Sap (sindacato autonomo di polizia) per commemorare le vittime delle stragi di Capaci e di via D’Amelio sono scesi a Roma anche i rappresentanti veneti. Un percorso, quello del ricordo, non fine a sé stesso, ma volto a mantenere vivo nel tempo quanto è accaduto, perché faccia da monito per riuscire a costruire un futuro migliore. Ed è con questo spirito che il SAP, in occasione del trentennale del Memorial Day, ha organizzato i Percorsi della Memoria.

Sei distinti tracciati che, attraversando tutto il territorio nazionale tra eventi e commemorazioni collegati tra loro in una sorta di continuità temporale e geografica, si sono conclusi, ieri a Roma, presso l’Altare della Patria. Alla cerimonia erano presenti varie autorità, a cominciare dal Capo della Polizia Lamberto Giannini. Vi è stata la deposizione di una corona di alloro al sacrario del Milite Ignoto.

Per il Sap di Venezia era presente Giorgio Pavan, segretario provinciale con i colleghi che hanno incarichi nelle Amministrazioni locali: Enrico Gavagnin, Consigliere delegato nel Comune di Venezia, Simone Ferron, assessore nel Comune di Concordia Sagittaria e Stefano Lucarelli, assessore nel Comune di Casale sul Sile (tutti appartenenti alla Polizia di Stato).

Marco Corazza