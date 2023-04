Renzo e Arianna: «Ecco le nostre nozze segrete» - Videointervista

(video intervista di Angela Pederiva) - Prima, durante e dopo: «Agli stilisti avevamo detto che ci servivano due abiti per mascherarci da moglie e marito a Carnevale. Quando è arrivato il grande giorno, eravamo solo noi due e la nostra piccola Sydne, il modo migliore per godercelo fino in fondo senza il classico sbattimento dei ricevimenti. Poi per un anno non abbiamo detto niente a nessuno».

Finché lo scorso 22 marzo, compleanno di Arianna, Renzo le ha fatto gli auguri anche di «felice primo anniversario», postando su Instagram la foto del loro “sì” sulla spiaggia di Miami. Così per la prima volta i coniugi Alessi-Rosso parlano pubblicamente delle loro nozze, conversando con Il Gazzettino poco prima di ricevere il premio “La moda veste la pace” a Breganze, nel quartier generale del gruppo (e della fondazione) Only the Brave: «Eh già, al giorno d’oggi “solo i coraggiosi” si sposano...».

La loro è ormai una lunga storia d’amore.