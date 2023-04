Sorpresa all'alba: il Raquet Club di Panatta imbrattato di graffiti, uno lungo 80 metri

TREVISO – Il Raquet Club di Panatta imbrattato di graffiti. Brutta sorpresa stamattina per il campione di tennis Adriano Panatta: le scritte sono comparse all'esterno del capannone che ospita i campi da padel e anche sulla copertura dei campi da tennis. Nessuna scritta ingiuriosa né di stampo no vax, ma graffiti, opera probabilmente di qualche giovanissimo writer. Spicca in particolare una scritta lunga 80 metri, fatta con vernice nera. A quanto si apprende il centro sportivo di via Maffioli, nel quartiere di San Lazzaro, è sprovvisto di telecamere. Panatta intende sporgere denuncia, confidando che i responsabili vengano individuati. Il campione intendere chiedere i danni, che sono ingenti.

