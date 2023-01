Arrestato il rapinatore degli anziani trevigiani. I Carabinieri: «Ha usato una gran forza per pochi spiccioli» Video

CONEGLIANO (TREVISO) - Arrestato il rapinatore degli anziani. Si tratta di un 50enne pluripregiudicato senza lavoro, viveva di elemosina, che in meno di 24 ore ha rapinato e spaventato tre anziani: una 81enne in casa sua, un sacerdote in canonica e un 80enne in strada. I Carabinieri della compagnia di Conegliano hanno arrestato, dando seguito ad un'ordinanza di custodia cautelare, l'uomo accusato di rapina aggravata, furto aggravato in abitazione e tentata rapina aggravata. Il bottino totale è stato di poche decine di euro.