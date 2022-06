Brindisi a suon di rap con Gionni Grano e Nex Cassei

VALDOBBIADENE - D.O.C.G è il titolo del video che oggi, 1 giugno, alle 14, verrà ufficialmente lanciato su tutti i canali web. Gionni Grano (titolare del Bacaro di Noventa di Piave ) e Nex Cassei sono i due rapper protagonisti del video destinato a diventare virale. Una clip di poco più di due minuti ma che prende subito per il ritmo incalzante e le parole che raccontano a tempo di rap il nostro territorio, in particolare quello del Prosecco Docg. In un clima festoso i due rapper promuovono le colline patrimonio Unesco. «Vengo dal Veneto, Prosecco ValdobbiadeneD.O.C.G, la mia roba è superiore, denominazione garantita come a Conegliano» si sentono cantare i due amici che stappano bottiglie di Prosecco sullo sfondo delle rive eroiche o seduti sotto un pergolato, o al tavolo in uno dei tanti locali tra Conegliano e Valdobbiadene.