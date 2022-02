Raid notturno alla scuola media, l'amarezza del preside: «Un danno per l'intera comunità»

PORDENONE - Raid notturno alla scuola media Lozer di Torre (Pordenone). Ignoti hanno rubato 20 computer, uno per ogni classe. Il valore della refurtiva si aggira tra i 6 e gli 8mila euro. Nessun segno di effrazione è stato riscontrato dai carabinieri della stazione di Pordenone, intervenuti sul posto per le indagini insieme ai colleghi del Norm. Ad accorgersi del furto questa mattina è stato il personale scolastico che, una volta constatata la sparizione dei dispositivi didattici, ha immediatamente avvisato il dirigente scolastico Vladimiro Giacomello. Le lezioni sono cominciate con quasi due ore di ritardo. «E' un danno per l'intera comunità» ha detto il dirigente.