PORDENONE - Musica, dj, ballo, gare e spettacolo tutto in stile far west. Si è conclusa ieri, 11 dicembre, con il tutto esaurito la tre giorni del Country Christmas, l'evento natalizio western ospitato al Padiglione 5 della Fiera di Pordenone. Non importa che lingua parli o da dove vieni, bastano due passi country e la curiosità della cultura americana per portarti sulla pista più grande d'Europa (mille metri quadrati).

(video di Giulia Soligon)