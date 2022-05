(Agenzia Vista) Venezia, 02 maggio 2022 "È probabile che in inverno il virus si ripresenti, ma non è più quello di febbraio 2020. La quarta dose è indicata per fragili e over 80, spero ci si fermi lì". Lo ha detto oggi a Treviso il presidente del Veneto, Luca Zaia. Fb Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 18:14

