Al Kennedy la protesta muta degli studenti: «Ecco il silenzio che tanto volete»

PORDENONE - Un lunedì silenzioso quello cominciato questa mattina fuori dall'istituto Kennedy di Pordenone, dove gli studenti hanno messo in scena una protesta muta per ribadire la mancanza di dialogo all'interno della scuola.

Un confronto soffocato così come è venuto meno quel rapporto di fiducia tra i vertici della scuola e gli allievi. «Siamo a protestare in silenzio e pacificamente per la situazione che viviamo dentro il nostro istituto ogni giorno» ha spiegato uno studente al megafono, portavoce del folto gruppo, «chiediamo che le cose qui cambino perché ogni giorno viviamo situazioni veramente terribili. Non riteniamo possibile che in un mondo basato sulla libertà e in uno stato fondato sulla democrazia capitino certe cose». Seduti, a gambe incrociate, lungo il marciapiede che fa da ingresso alla scuola, centinaia di studenti restano in un silenzio sospeso, perché come recita uno striscione: «Si scrive ordine, si legge silenzio».